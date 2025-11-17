Aurora e Ludovica arrivano al Teatro Metropolitan di Catania con un Tour Live magico e imperdibile

Grande entusiasmo attorno al nuovo Tour Live di Aurora e Ludovica, le amatissime sorelle star del web e di YouTube, pronte a emozionare i più piccoli con uno spettacolo coinvolgente che farà tappa al Teatro Metropolitan di Catania il 7 dicembre. L’appuntamento, attesissimo dai loro fan – gli affezionati “Unicornini” – promette di regalare un pomeriggio indimenticabile fatto di musica, colori, energia e sorrisi.

L’evento, organizzato da Dimensione Eventi, vede i biglietti disponibili tramite il circuito Ticket One e presso la biglietteria del teatro.

Meet & Greet: un’occasione speciale per incontrare le star

Prima del concerto sarà possibile partecipare al Meet & Greet con Aurora e Ludovica, organizzato in due fasce orarie:

Ore 14.00

Ore 18.00

Il pacchetto upgrade include l’incontro con le due sorelle, una foto ricordo e una cartolina dedicata. Gli accompagnatori dei minori potranno accedere gratuitamente al Meet & Greet, purché muniti di regolare biglietto per lo spettacolo.

Uno show unico per tutta la famiglia

Prodotto da AD Management, Dimensione Eventi e Alhena Entertainment, “Aurora e Ludovica in Tour Live” rappresenta un’occasione speciale per vedere dal vivo le due protagoniste che, con i loro video, le canzoni, i libri e i messaggi positivi, hanno conquistato il cuore di milioni di bambini e famiglie.

Il countdown è ufficialmente iniziato e, a meno di un mese dalla data, i biglietti risultano già richiestissimi.

“Non vediamo l’ora di partire con questo super Tour Live e abbracciare tutti i nostri meravigliosi fan Unicornini! Ci siete mancati tantissimo e vogliamo cantare, ballare e sognare insieme a voi”, raccontano Aurora e Ludovica.

“Ogni concerto sarà una festa piena di energia, sorrisi e sorprese. Un vortice di emozioni, magia e divertimento… perché noi Non Ci Arrendiamo Mai!”

Il fenomeno Aurora e Ludovica

Con oltre un miliardo di visualizzazioni, più di un milione di iscritti su YouTube e milioni di like su TikTok, le due sorelle sono diventate un vero fenomeno nazionale. Si distinguono non solo per la creatività dei loro contenuti, ma anche per la capacità di trasmettere valori importanti come amicizia, rispetto, amore e lotta al bullismo, sempre con un sorriso e un messaggio positivo.

Anche i loro progetti editoriali e musicali hanno ottenuto risultati straordinari:

i loro libri hanno più volte raggiunto il vertice delle classifiche, superando persino saghe come Harry Potter;

il loro primo album discografico ha stupito il pubblico conquistando il podio della classifica ufficiale musicale;

gli eventi dal vivo registrano puntualmente migliaia di presenze in tutta Italia.

Un tour che promette magia e divertimento

Il nuovo Tour Live non sarà solo un concerto, ma un’esperienza coinvolgente pensata per tutta la famiglia, tra musica, coreografie, colori e atmosfere magiche. Ogni show sarà diverso, unico e ricco di sorprese, come ormai da tradizione nel mondo di Aurora e Ludovica.

Il 7 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania si preannuncia una giornata speciale, tutta da vivere… all’insegna del sogno e della fantasia.

YouTube

https://youtube.com/@auroraeludovica?si=CDsaZpiXfQSURbK7

IG

https://www.instagram.com/auroraeludovica?igsh=aTBiamlncHAxaDQw

Tik Tok

https://www.tiktok.com/@auroraeludovica?_t=ZN-8wlDFV2qi2A&_r=1

Spotify

https://open.spotify.com/artist/41UMH9IR0yKMY24jXAHRKb?si=F8jCpSFkSpykYMeXapFduQ