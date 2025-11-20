Meteo Sicilia di venerdì 21 novembre

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su settori occidentali e settentrionali dell’Isola con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora nuvolosità in transito e fenomeni possibili su zone occidentali e meridionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, neve sulle Alpi fin verso i 200-500 metri e in Appennino fino ai 500-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento, ancora dei fenomeni sull’Appennino Emiliano e Romagnolo con neve fino ai 400-600 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Umbria e Marche. Al pomeriggio locali piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve in Appennino fino agli 800-900 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse, più asciutto su Sardegna, regioni adriatiche e sulla Calabria. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni, con neve in Sardegna oltre i 700-800 metri. Tra la serata e la notte ancora maltempo in Sardegna con neve fino ai 600 metri e tra Campania e Molise con neve oltre i 1000-1300 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

