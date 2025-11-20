Meteo Sicilia di giovedì 20 novembre

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi specie sui settori occidentali dell’Isola.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente coperti, deboli nevicate sulle Alpi centrali dagli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata atteso un ulteriore peggioramento con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto con neve in calo fin verso i 500-700 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora piogge specie tra Lazio, Abruzzo e Marche, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che persistono sui medesimi settori, più asciutto nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sardegna con isolati piovaschi. Al pomeriggio peggiora su Campania e Sardegna con piogge sui settori meridionali, nessun cambiamento altrove. In serata attesi fenomeni anche intensi sulla Campania; nuvolosità in generale aumento nella notte.

Temperature minime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo al sud. Massime stabili o in calo al nord, sulla Sardegna e sui versanti Tirrenici, in rialzo altrove.

Www.centrometeoitaliano.it