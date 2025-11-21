Meteo Sicilia di sabato 22 e domenica 23 novembre

Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, neve fin verso i 1200 metri. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto sui settori settentrionali, migliora altrove.

Domenica. Al mattino tempo per lo più asciutto salvo locali piogge sui settori settentrionali dell’Isola. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino residui fenomeni sull’Appennino emiliano-romagnolo con neve fino ai 400-500 metri, asciutto altrove con molte nubi e schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con schiarite anche su Lombardia ed Emilia. Tra la serata e la notte tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti tra Veneto, Friuli e Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, neve in Appennino fino ai 600-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con quota neve in lieve calo. In serata e nottata ancora precipitazioni sul versante adriatico con quota neve in calo fin verso i 200-400 metri, schiarite sulle regioni tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni sparse. Tra la serata e la notte residui fenomeni ma con tempo in progressivo miglioramento e fiocchi in Appennino fin verso gli 800-1100 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it