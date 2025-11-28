Meteo Sicilia di sabato 29 e domenica 30 novembre

Sabato. Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse sui settori settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata e nottata con precipitazioni possibili sulle coste tirreniche.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con velature in transito ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino residui fenomeni sulla Puglia e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni, locali piogge in arrivo sulla Sardegna occidentale. Tra la serata e la notte precipitazioni che persistono sulla Sardegna, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al centro, stabili o in rialzo altrove; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it