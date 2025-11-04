Meteo Sicilia di mercoledì 5 novembre

Tempo stabile sull’Isola nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Qualche addensamento in più sui settori orientali ove non si escludono brevi e isolate piogge. In serata e nottata tempo stabile con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e foschie sulla Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati salvo ancora qualche addensamento basso sulla Pianura Padana. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora banchi di nebbia o foschia in formazione lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e le ore notturne si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento basso sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento basso sulle vallate interne. Al pomeriggio ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e nuovi addensamenti bassi in formazione sui settori interni.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulle Isole ed in lieve rialzo al Sud.

