Meteo Sicilia di martedì 4 novembre

Tempo stabile sull’Isola nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Qualche addensamento in più sui settori orientali ove non si escludono brevi e isolate piogge. In serata e nottata tempo stabile con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche addensamento atteso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora banchi di nebbia o foschia in formazione lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie su Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno ovunque, salvo isolati piovaschi sulla Sicilia orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it