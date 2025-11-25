Meteo Sicilia di mercoledì 26 novembre

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. Neve fino a 1700 metri sui rilievi. Ancora precipitazioni sparse in serata e nottata soprattutto sui settori costieri settentrionali e occidentali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese variazioni sostanziali. In serata e in nottata ancora precipitazioni sulla Romagna con neve in Appennino fino ai 600-700 metri, poche variazioni sul resto del settentrione.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio tempo per lo più invariato. In serata ancora residui fenomeni sui settori costieri e più asciutto altrove. Nella notte precipitazioni in ingresso sul versante adriatico con neve oltre i 900-1100 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna con neve oltre i 1100-1200 metri, locali fenomeni anche sui settori tirrenici e più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione un po’ su tutte le regioni. In serata e nella notte tempo in miglioramento con fenomeni relegati ai settori costieri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo un lieve rialzo delle massime al Nord.

Www.centrometeoitaliano.it