Meteo Sicilia di mercoledì 19 novembre

Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di deboli piogge sparse sui settori orientali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno su tutta l’Isola.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento anche su Lombardia ed Emilia Romagna, ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve sui rilievi, fin verso i 500-700 metri sulle Alpi e oltre i 1000-1300 metri in Appennino.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sul Lazio e molti addensamenti in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residue piogge sul basso Lazio, asciutto altrove con schiarite ed addensamenti bassi sul versante adriatico. In serata tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Locali piogge nella notte tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse specie su regioni tirreniche e Sicilia, schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali a partire dai settori occidentali dell’Isola, migliora sulle altre regioni con ampie schiarite.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo un lieve rialzo nei valori massimi sui settori tirrenici.

