Meteo Sicilia di martedì 18 novembre

Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli nuvolosi associati a piogge sparse, generalmente di debole intensità. In serata e nottata ancora fenomeni sulle zone orientali dell’Isola, più asciutto altrove.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolate precipitazioni sull’Emilia Romagna, con neve sull’Appennino settentrionale dai 1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni in esaurimento con tempo del tutto stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni diffuse, anche intense sul Lazio; asciutto sulle coste della Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con precipitazioni in progressivo esaurimento anche sul Lazio. In serata ancora deboli piogge tra Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, più stabile sulla Sardegna. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi su Campania, Basilicata e Calabria Tirrenica, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli nuvolosi e piogge deboli o moderate sparse.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

