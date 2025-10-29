Maxi-blitz antimafia a Palermo: cinque misure cautelari eseguite dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto delle Compagnie territoriali, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e di alcuni equipaggi del Nucleo Radiomobile, hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di applicazione di misure cautelari, di cui quattro in carcere e una agli arresti domiciliari. Le misure erano state emesse lo scorso mese di maggio dalla Quinta Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale del Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, e sono divenute esecutive a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso presentato dai cinque indagati.

I destinatari delle ordinanze erano già stati fermati lo scorso febbraio durante l’operazione “Grande Inverno”, un maxi-blitz antimafia che aveva portato all’arresto di 181 persone appartenenti ai mandamenti di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale – San Lorenzo e Bagheria. In quell’occasione, quattro degli indagati erano stati sottoposti all’obbligo di dimora, mentre uno non aveva ricevuto alcun provvedimento restrittivo.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati gravi tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla commissione di delitti connessi alla raccolta illecita di scommesse e gioco clandestino, nonché detenzione e spaccio di droga in concorso. Tutti i reati sono aggravati dall’aver agito con modalità mafiose, secondo quanto ricostruito dalle indagini.

L’esecuzione delle misure cautelari rappresenta un ulteriore passo nel percorso investigativo volto a smantellare le organizzazioni criminali attive nella provincia di Palermo e a contrastare fenomeni di estorsione, traffico di droga e gioco d’azzardo illecito, rafforzando l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata.