Leroy Merlin, “Siciliani venite in sede, vi diamo 18.000 euro” | Approvato il ‘Bonus Acquisti per casa

Leroy Merlin, nuove assunzioni tra vendite, logistica e uffici: un piano di crescita rivolti ai giovani con o senza esperienza

La catena francese Leroy Merlin, leader nel settore del bricolage, dell’edilizia e del fai da te, continua la propria espansione in Italia e annuncia oltre 170 nuove opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale. L’azienda, parte del Gruppo Adeo, conferma il suo impegno nella crescita sostenibile e nel rafforzamento delle proprie squadre, investendo nelle risorse umane e nella formazione dei nuovi collaboratori.

La rete Leroy Merlin è in costante evoluzione. L’azienda ha avviato un importante piano di aperture e restyling dei punti vendita, oltre a un potenziamento dei centri logistici e delle strutture di supporto. Tra le novità più rilevanti ci sono i nuovi store di Arese, in provincia di Milano, e Sassari, che si affiancheranno ai 52 punti vendita già attivi. Le assunzioni riguardano sia i negozi esistenti sia quelli di prossima apertura, garantendo una copertura che va dal Nord al Sud del Paese.

Le posizioni aperte si concentrano soprattutto in regioni chiave come Lombardia, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Veneto e Sardegna, ma non mancano opportunità anche in Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo. Questa capillarità testimonia la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza a livello nazionale, offrendo occasioni di impiego stabili e percorsi di carriera personalizzati. Lo stipendio medio si aggira intorno ai 18mila eruo all’anno, ma varia asecondo dell’inquadramento.

Le nuove assunzioni riguardano principalmente l’area vendite, cuore dell’attività di Leroy Merlin. L’azienda è alla ricerca di personale da inserire nei reparti commerciali, nei servizi di cassa e accoglienza clienti, nonché di professionisti con competenze tecniche nei settori legati alla casa e alla ristrutturazione. Un’altra area cruciale è quella logistica, dove vengono potenziati i ruoli legati alla gestione del magazzino e della supply chain, a supporto dell’intera rete distributiva italiana.

Spazio ai giovani e ai percorsi formativi

Leroy Merlin conferma la propria attenzione verso i giovani senza esperienza, offrendo tirocini e programmi formativi in ambito vendite, risorse umane, innovazione digitale e trasformazione logistica. Queste opportunità rappresentano un trampolino di lancio per chi desidera costruire un percorso professionale all’interno di un gruppo internazionale. Inoltre, per gli studenti universitari sono previsti contratti part-time weekend, pensati per conciliare studio e lavoro in un contesto dinamico e formativo.

Accanto alle assunzioni nei punti vendita, Leroy Merlin sta ampliando il proprio organico anche nella sede centrale di Rozzano, alle porte di Milano, dove seleziona figure specializzate come ingegneri informatici, esperti di dati e consulenti legali. Si tratta di ruoli strategici che sostengono i processi di digitalizzazione e innovazione aziendale, rafforzando il legame tra la rete di negozi e le funzioni centrali del gruppo.

Un gruppo internazionale in continua evoluzione

Fondata nel 1923, Leroy Merlin è oggi una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata a livello mondiale. In Italia è presente dal 1996 e impiega circa 8.500 collaboratori, distribuiti tra punti vendita e poli logistici. L’azienda si distingue per la forte cultura aziendale orientata alla collaborazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle persone, elementi che ne fanno un datore di lavoro particolarmente apprezzato.

Chi desidera entrare a far parte del team Leroy Merlin può consultare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda, dove sono pubblicate tutte le posizioni aperte e le modalità di candidatura. La procedura è completamente online e consente di inviare il proprio curriculum in pochi minuti. Monitorando costantemente la pagina, è possibile restare aggiornati sulle nuove selezioni e sulle future opportunità di crescita professionale all’interno di un gruppo solido e in continua espansione.