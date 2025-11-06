“La strana coppia”, al Golden di Palermo l’esilarante follia di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

Due amici, due caratteri opposti e una convivenza impossibile. GIANLUCA GUIDI e GIAMPIERO INGRASSIA sono gli irresistibili protagonisti de LA STRANA COPPIA.

Dalla penna geniale di Neil Simon, la commedia sull’amicizia maschile più famosa e divertente di tutti i tempi. In scena, le manie, i tic e le nevrosi di Felix e Oscar daranno vita a una serie di gag esilaranti e situazioni al limite dell’assurdo. Inserito nella nuova stagione teatrale Turi Ferro, lo spettacolo sarà al Golden di Palermo dal 10 al 12 novembre 2025.

Si alza il sipario su un appartamento intriso di fumo, a Manhattan negli anni Sessanta. Appartiene a Oscar Madison, che l’ha lasciato andare in rovina dopo il suo divorzio. Quando invita il maniacale, “sterilizzato” e ferito Felix Unger – la cui moglie lo ha appena buttato fuori di casa – a condividere per qualche tempo l’abitazione con lui, questa, diventa un campo di battaglia su quale stile di vita alla fine prevarrà, così come quanto stretto contatto personale possa sopportare un’amicizia.

Prodotto da Virginy di Francesco e Virginia Bellomo, va in scena il revival de LA STRANA COPPIA con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, che ha curato anche la traduzione, l’adattamento e la regia. Completano il cast Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Antonio Coppola, Simone Repetto, Claudia Tosini e Chiara Ruta.

Sul palco un esempio lampante di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

“La sua forza è la straordinaria attualità – spiega Gianluca Guidi – Per il resto, il teatro anglofono, sia Broadway che West-End londinese, ha nel tempo istruito il proprio pubblico ad assistere ad ogni tipo di spettacolo. La gente va a rendere omaggio o ad un grande autore o a chi lo interpreta sapendo benissimo quale precisa natura ha la messinscena. Si rilassa e si diverte. Unica prerogativa richiesta, per decretare il successo o meno di una rappresentazione, è la qualità della produzione. E noi, ovviamente, speriamo di esserne all’altezza”.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19

Link per acquisto spettacoli: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-strana-coppia/283665