Sequestro da mezzo milione di euro a Gela per evasione fiscale e riciclaggio

I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro nei confronti di due soggetti indagati rispettivamente per reati tributari e riciclaggio. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Gela, a seguito di un’approfondita analisi della contabilità di una società attiva nel settore della meccanica generale, che ha fatto emergere gravi irregolarità fiscali e contabili.

Le indagini hanno accertato che il legale rappresentante dell’impresa si è sottratto nel tempo al pagamento delle imposte, commettendo il reato di omessa dichiarazione. Ulteriori approfondimenti, supportati da controlli incrociati su imprese operanti a livello nazionale e da verifiche sui rapporti bancari di diversi soggetti, hanno rivelato un sistema di movimentazioni finanziarie illecite. In particolare, sono stati individuati trasferimenti di ingenti somme di denaro sul conto personale di un soggetto di Niscemi, in assenza di rapporti commerciali effettivi, che hanno permesso all’imprenditore gelese di eludere il versamento delle imposte dovute allo Stato.

È emerso inoltre che l’imprenditore, nel tentativo di sottrarsi a eventuali responsabilità amministrative e penali, aveva ceduto formalmente la società a un cittadino straniero con numerosi precedenti penali e già sottoposto agli arresti domiciliari.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Gela, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie e, per equivalente, dei beni immobili e mobili registrati riconducibili alla società e agli indagati, a tutela delle ragioni dell’Erario. I beni sequestrati consistono in quote societarie e somme presenti su conti correnti bancari per un valore superiore al mezzo milione di euro.