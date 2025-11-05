La rete di potere di Totò Cuffaro: chiesti i domiciliari per l’ex presidente della Regione

Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia, è finito nuovamente nel mirino della magistratura. La Procura di Palermo ha chiesto per lui e altre 17 persone gli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti.

Secondo l’impianto accusatorio, Cuffaro avrebbe messo a disposizione dell’associazione criminale la rete di contatti e l’influenza maturate nel corso della sua lunga carriera politica, utilizzandole per condizionare concorsi pubblici, gare d’appalto e procedure amministrative. L’obiettivo, secondo i pm, sarebbe stato duplice: favorire imprenditori amici e, al contempo, consolidare il proprio consenso politico.

Gli inquirenti parlano di un “comitato d’affari occulto” capace di infiltrarsi nelle attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione Sicilia, “catalizzando il consenso elettorale del maggior numero di cittadini”. Cuffaro, descritto come il *dominus* del gruppo, avrebbe impartito direttive, mediato con rappresentanti di enti e imprese coinvolti nelle intese corruttive e stabilito l’entità delle utilità indebite richieste.

Al centro dell’attività del presunto comitato, le nomine di dirigenti e funzionari pubblici in settori chiave come sanità, appalti e opere pubbliche. Attraverso una rete di fedeltà costruita nel tempo, l’associazione sarebbe riuscita a condizionare le decisioni politiche e amministrative della Regione.

Tra gli indagati figurano anche il capogruppo della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana, Carmelo Pace — definito “membro di spicco del sodalizio” per il suo ruolo istituzionale —, Vito Raso, uomo di fiducia e segretario particolare dell’assessore alla Famiglia, e Antonio Abbonato, indicato come “faccendiere a disposizione dell’associazione”.

L’inchiesta, ancora in corso, potrebbe aprire un nuovo capitolo giudiziario per Totò Cuffaro, già condannato in passato per favoreggiamento alla mafia e violazione del segreto istruttorio.