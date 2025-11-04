Appalti pilotati in Sicilia: chiesti i domiciliari per Cuffaro e Romano

La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano e per altre 16 persone, nell’ambito di una vasta inchiesta su presunti appalti pilotati. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione.

Secondo quanto si apprende, i carabinieri del Ros hanno notificato a tutti gli indagati l’invito a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio preventivo. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, coinvolgono anche diversi funzionari pubblici e imprenditori.

Sono state disposte numerose perquisizioni in Sicilia e in altre regioni, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire la rete di relazioni e gli interessi economici che avrebbero portato alla manipolazione di gare d’appalto pubbliche.

Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati ed ex ministro, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale ma di essere «assolutamente tranquillo e a disposizione della Procura di Palermo». Romano ha aggiunto di avere «massima stima e considerazione per i magistrati» e di essere pronto a chiarire qualsiasi eventuale dubbio.

Anche per Cuffaro, già condannato in passato per favoreggiamento a Cosa Nostra e tornato attivo in politica negli ultimi anni, la richiesta della Procura rappresenta un nuovo capitolo giudiziario. Gli inquirenti ipotizzano che il gruppo abbia influenzato diverse procedure di gara attraverso un sistema di relazioni e scambi di favori.

L’inchiesta, che da mesi vede impegnati i carabinieri del Ros, punta a fare luce su un presunto sistema corruttivo radicato in settori chiave dell’amministrazione pubblica regionale. Al centro, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero appalti per lavori e servizi di notevole valore economico.

Il giudice per le indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni se accogliere o meno la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. Nel frattempo, il caso scuote ancora una volta la politica siciliana, riaprendo il dibattito sulla trasparenza e sull’etica nella gestione degli appalti pubblici.