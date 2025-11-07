La nuova rotta invernale 2025 di Ryanair Palermo–Bratislava prende il volo

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa per tariffe basse, ha annunciato oggi (venerdì 7 novembre) il lancio della nuova rotta invernale 2025 da Palermo a Bratislava, con il primo volo decollato nella giornata odierna. Ryanair opererà 2 voli a settimana su questa nuova ed entusiasmante rotta invernale 2025, offrendo ai clienti italiani ancora più scelta e collegamenti regolari alle tariffe più basse d’Europa.

L’intero operativo invernale 2025 di Ryanair è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere decollare questa settimana il primo volo della nostra nuova rotta invernale 2025 da Palermo a Bratislava, con tanti viaggiatori entusiasti in partenza per una meritata vacanza invernale. Questa nuova e interessante rotta invernale opererà due volte a settimana, andando ad arricchire l’ampio operativo Winter 2025 di Ryanair e offrendo ancora più scelta ai passeggeri, sempre alle tariffe più basse d’Europa. L’intero operativo invernale 2025 di Ryanair è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com.”

Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha dichiarato: “L’apertura del nuovo collegamento Palermo-Bratislava da parte di Ryanair rafforza la nostra strategia di internazionalizzazione, proiettandolo il nostro scalo verso i mercati dell’Europa centrale e orientale, in costante crescita sul piano turistico ed economico. Bratislava rappresenta una porta d’accesso privilegiata a un’area dinamica, situata al crocevia tra Slovacchia, Austria e Ungheria. Questa nuova rotta si inserisce pienamente nella nostra visione di sviluppo, che punta ad ampliare le connessioni europee, diversificare i flussi e consolidare il ruolo di Palermo come un hub capace di attrarre nuovi visitatori e generare valore per la Sicilia”.