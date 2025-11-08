Mondello, i commercianti scrivono al sindaco: “Disservizi e allagamenti ad ogni pioggia. Servono interventi urgenti”

I commercianti di Mondello alzano la voce e scrivono una lettera aperta al sindaco di Palermo, all’Amap e a E-Distribuzione per denunciare “la situazione di grave criticità infrastrutturale che affligge ormai da anni il borgo marinaro”, aggravata dalle ultime piogge del 31 ottobre e dai disagi causati anche dal maltempo di questa mattina.

La segnalazione punta i riflettori “su una serie di disservizi ricorrenti che, con ogni pioggia di intensità anche moderata, compromettono la sicurezza, la vivibilità e la sostenibilità economica della frazione balneare di Palermo”.

“Non si tratta più di eventi eccezionali – sottolineano i commercianti – ma di problemi strutturali che si ripresentano con drammatica regolarità. Mondello, uno dei principali poli turistici e commerciali della città, non può continuare a subire danni e disagi ogni volta che piove”.

Tra le criticità evidenziate figurano “gli allagamenti sistematici di strade ed esercizi commerciali, con danni a locali, merci e impianti; l’inefficienza del sistema di drenaggio urbano, con caditoie e condotte non funzionanti; i disservizi idrici e interruzioni dell’erogazione da parte di Amap; gli sbalzi di tensione e i blackout che danneggiano apparecchiature e compromettono l’attività economica”.

Gli esercenti, tramite il loro legale, chiedono “interventi urgenti e strutturali da parte delle istituzioni e dei gestori dei servizi pubblici. In particolare, al Comune di Palermo, la manutenzione e pulizia delle caditoie, un piano straordinario per il sistema di drenaggio e un protocollo di allerta per emergenze meteoriche; ad Amap, la verifica e il potenziamento della rete idrica e fognaria e la garanzia di continuità del servizio ed a E-Distribuzione, il miglioramento della rete elettrica e l’adozione di misure di protezione e compensazione per gli utenti danneggiati”.

“Le istituzioni e le società che gestiscono servizi pubblici hanno obblighi chiari di manutenzione e tutela della sicurezza – sottolinea l’avvocato Alessandro Palmigiano –. Non si può parlare di eventi eccezionali: si tratta di carenze strutturali note, che richiedono azioni immediate e coordinate. I commercianti non possono essere lasciati soli a fronteggiare danni che derivano da disfunzioni infrastrutturali”.

I firmatari della lettera avvertono che, in caso di mancata risposta o di interventi insufficienti, “si riservano di adire le vie giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni subiti e tutelare i propri diritti”.

“Non chiediamo miracoli, ma rispetto e responsabilità – dichiara Giusi Vitale, titolare della catena Prezzemolo & Vitale e promotrice dell’iniziativa –. Mondello merita infrastrutture all’altezza della sua importanza per Palermo. È tempo che le istituzioni si assumano l’impegno di risolvere definitivamente questi problemi”.

-Foto ufficio stampa Studio Palmigiano e associati-