Catania, 15 chili di hashish nascosti sotto il letto: arrestato 37enne in un b&b

È stato trovato nella sua stanza, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto. L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga, che interessano non solo il capoluogo ma anche i comuni della provincia, incluse le strutture ricettive e le attività commerciali.

L’uomo, che da alcuni giorni aveva affittato una camera nel b&b, custodiva due grandi buste contenenti complessivamente 138 panetti di hashish, per un peso totale di 15,1 chilogrammi. Nella stanza sono stati trovati anche quattro smartphone, sui quali verranno eseguiti accertamenti tecnici per ricostruire eventuali contatti o legami con altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.

La droga è stata sequestrata e il 37enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.