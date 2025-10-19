La granita siciliana più buona la mangiate solo qui, le altre sono poco più che acqua sporca ghiacciata | Il primato è suo

Se sei alla ricerca della granita siciliana più buona di sempre, sappi che devi assaggiarla proprio in questo posto, le altre sono veramente nulla a confronto.

Ah la cucina siciliana e le sue bontà, resistervi sembra essere veramente una missione impossibile, come chiedere a Lucifero di non essere malvagio. Se il peccato di gola avesse una patria, quella sarebbe sicuramente la Sicilia e la motivazione è semplice, sono veramente tante le preparazioni che deliziano il palato.

Qui la cucina mette sul piatto la pasta ‘casciata, ma anche la caponata di verdure, il cannolo e la granita, da mangiare con la brioche, rigorosamente.

I locali della Sicilia intera propongono la loro personale versione, ma sono veramente poche quelle che sono così buone da far perdere letteralmente la testa a chi le assaggia. In particolare ce ne sarebbe una che è la migliore di tutte.

Soprattutto per i turisti che in Sicilia decidono di trascorrere le loro vacanze saper dove andare è importante per evitare di avere un brutto ricordo della bell’Isola.

Non solo un dolce, ma un vero rito

Non hai mai assaggiato la granita siciliana? Allora veramente non sai cosa ti perdi. Un sapore dolce e fresco, in grado di avvolgere il palato in una maniera che nessun altro saprebbe fare. In Sicilia, qualcuno mangia la granita come fine pasto, altri invece addirittura la consumano a colazione, come se fosse un’alternativa fresca al cappuccino e cornetto a cui siamo di solito abituati.

La granita deve essere gustata con calma, sa seduti, prendendosi tutto il tempo necessario per goderne a pieno. Da accompagnare con la brioche col tuppo e panna fresca, la granita sembra essere perfetta veramente in ogni momento. Ma dove si possono mangiare le migliori della regione?

Ecco dove puoi gustare la migliore

Come spesso succede quando si parla di dolci, anche piuttosto apprezzati, ogni pasticcere offre la sua personale interpretazione; ovviamente questo succede anche alla granita, ma dove è possibile mangiare la migliore? Lacucinaitalia.it ci offre 10 spunti differenti, il primo è Bar Alecci a Gravina, soli 16 k da Catania, qui ci sono le granite più buone in assoluto.

A seguire BamBar a Taormina, Corsino a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. Ovviamente questi sono solo 3 dei locali che sono in grado di offrire una granita veramente con i fiocchi. Oltre a queste 3 pasticcerie, ce ne sono molte altre, basta solo andarne alla ricerca in quel del territorio siciliano.