Il cannolo migliore lo mangiate solo qui, arrivate nel minuscolo paesino e parte la magia: code in autostrada per assaggiarlo

In un minuscolo paesino siciliano è possibile mangiare il migliore dei cannoli siciliani. Sono infinite le code in autostrada.

La pasticceria siciliana e la cucina in generale di questa isola, ci insegnano come pochi e semplici ingredienti sono in grado di offrire qualcosa di veramente sublime, dal gusto che è impossibile da dimenticare, ma anche che non si può in alcun modo rinunciare.

Insomma, quando si va in Sicilia, lo si fa per il mare limpido, per la sabbia dorata, ma anche e soprattutto per una serie di ricette che ti permettono di andare via da qua con la pancia piena e pure qualche chilogrammo di troppo.

Ma in fondo, non è forse il peccato di gola quello a cui è più piacevole cedere? Ammettiamolo dai, concedersi qual dolce, qual piatto di pasta, quella ricetta di terra o di mare è una delle poche soddisfazioni che la vita ci offre, ce ne vogliamo veramente privare? Ebbene, se la risposta è “no”, allora la Sicilia con i suoi cannoli è il posto giusto, ma dove mangiare il migliore?

Ecco allora il paesino dove il cannolo è molto più che una semplice ricetta.

La cucina siciliana, una delle più amate di sempre

Ebbene, la realtà è proprio questa, inutile negarlo, perché alla Sicilia tutto si può dire, meno che non metta sul piatto il meglio della sua tradizione. Ingredienti semplici, che arrivano dalla terra e dal mare e che sono in grado di dare vita a delle preparazioni che sono veramente uniche. Tra le ricette più apprezzate sicuramente quelle della pasticceria, tra cui la cassata siciliana, ma anche il cannolo.

Una sfoglia croccante che viene fritta e riempita con una crema alla ricotta veramente imbattibile, arricchita con la frutta candita e qualche volta delle gocce di cioccolato. Resistergli è veramente impossibile.

Ecco dove mangiare il migliore

Semplice immaginare come in Sicilia ognuno dei locali siciliani metta in vendita la sua versione migliore del cannolo. Anche quest0anno 50 Top Italy, come riportato anche da palermotoday.it ha mostrato la classifica dei migliori cannoli siciliani. Nella classifica 2023 i locali si sono dati battaglia.

Il vincitore è Caffè Sicilia a Noto, a seguire La Pasticceria di Maria Grammatico di Erice, ai piedi del podio Pasticceria Cappello di Palermo e poi gli altri locali, tutti in grado di proporre una versione veramente gustosa di cannolo che resta comunque un dolce che è simbolo della cucina di questa isola.