La Cna Sicilia “Intervento immediato per una proroga sul bando turismo”
La CNA Sicilia esprime “forte preoccupazione per le recenti FAQ pubblicate da IRFIS in merito al Bando per il sostegno alle imprese turistiche” e chiede “un immediato intervento dell’Assessore regionale al Turismo, Elvira Amata”. È quanto emerge da una lettera inviata dall’Organizzazione all’Assessorato.
“A pochi giorni dalla chiusura del Bando – spiega la Cna Sicilia -, le modifiche introdotte stanno generando effetti destabilizzanti su centinaia di imprese che hanno già elaborato e avviato i propri progetti. In particolare, la scelta di imporre l’applicazione forfettaria dell’IVA al 22% – anche laddove la normativa prevede aliquote diverse – appare priva di base giuridica e rischia di compromettere la sostenibilità economica di molti interventi”.
“Queste nuove disposizioni – dichiara Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia – stanno avendo l’effetto di un terremoto sul comparto. Molte aziende si vedono costrette a rivedere in tempi brevissimi i progetti, con costi e oneri non previsti”. “A ciò si aggiunge – secondo la Cna – l’impossibilità pratica per molte imprese di adeguarsi: numerosi istituti di credito, dati i termini ormai ridottissimi, non accettano più nuove richieste di attestazioni finanziarie. Di fatto, anche le imprese solide e in regola non possono ottemperare alle nuove richieste”.
“Modificare le regole a gioco già avviato – aggiunge Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia – crea insicurezza e danneggia la credibilità del sistema. Chiediamo all’Assessore Amata di intervenire con una proroga e di rivedere i criteri di calcolo dell’IVA, ripristinando le aliquote di legge”.
CNA Sicilia “resta a disposizione per un confronto costruttivo con la Regione, nell’interesse delle imprese e dello sviluppo turistico siciliano”, conclude la lettera.