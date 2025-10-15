La città più economica di Italia è in Sicilia: con 700 euro campate benissimo e vi togliete ogni sfizio

Segui Sicilianews24 su Google News
15 Ottobre 2025 Costanza Esposito Langella
Città più economica della Sicilia - fonte_Facebook - sicilianews24.it
Città più economica della Sicilia – fonte_Facebook – sicilianews24.it

Pensa se fosse possibile vivere con appena 700 euro al mese senza dover badare ad alcun problema economico, qui puoi farlo veramente. 

Negli ultimi anni la situazione economica italiana è cambiata in maniera radicale, non che prima fosse tutto rose e fiori, ma c’è stato un momento in cui tutto è sembrato letteralmente precipitare.

Qualcuno crede che sia stata colpa dell’introduzione dell’euro e in effetti questo cambio radicale ha influito e non poco, ma nel corso degli anni la situazione è poi peggiorata, per portarci all’economia che conosciamo ora, con tutte le difficoltà che essa di propone.

Ad oggi, il costo della vita è troppo alto, mentre i salari sono troppo bassi o meglio, non hanno quel potere d’acquisto che in passato conservavano. Quindi quello che si può fare è riuscire a trovare gli angoli della nostra penisola, dove il costo della vita è ancora sostenibile.

In questo la cara Sicilia sembra ancora offrire delle valide soluzioni e ci sarebbe una città dove anche con soli 700 euro al mese è possibile avere una buona qualità della vita.

Il divario tra nord e sud ancora notevole

La realtà italiana è queste e lo è ormai da troppo tempo. Il divario tra nord e sud è veramente notevole, anche se spesso si cerca di celarlo. Le regioni del nord continuano ad avere un costo della vita molto elevata, con affitti alle stelle e prezzi dei beni di consumo a livelli che spesso mettono in difficoltà cittadini, costretti a compiere dei sacrifici e delle rinunce.

Diversa la situazione al sud, anche se, un costo della vita più basso si associa a una situazione importante di precariato, con i giovani che faticano a trovare lavoro e stipendi veramente troppo bassi. Insomma, sembra proprio un cane che si morde la coda.

Caltanissetta - fonte_Tripavisor - sicilianews24.it
Caltanissetta – fonte_Tripavisor – sicilianews24.it

In questa città ti bastano 700 euro al mese

Nonostante una prospettiva non sempre rosea, ci sarebbe un comune in cui anche con 700 euro al mese si riesce a vivere bene. Ci si riferisce a Caltanissetta. Il comune siciliano, secondo gli esperti, offrirebbe un costo della vita piuttosto basso, o comunque accessibile per buona parte dei cittadini.

Ridente e affascinante cittadina della Sicilia, sono in molti a decidere di trasferirsi qui per poter godere di prezzi bassi e una qualità della vita migliore. Una sorta di paradiso economico che tutti dovrebbero conoscere e che resta qualcosa di raro in un’Italia difficile da vivere.