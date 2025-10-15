La città più economica di Italia è in Sicilia: con 700 euro campate benissimo e vi togliete ogni sfizio

Pensa se fosse possibile vivere con appena 700 euro al mese senza dover badare ad alcun problema economico, qui puoi farlo veramente.

Negli ultimi anni la situazione economica italiana è cambiata in maniera radicale, non che prima fosse tutto rose e fiori, ma c’è stato un momento in cui tutto è sembrato letteralmente precipitare.

Qualcuno crede che sia stata colpa dell’introduzione dell’euro e in effetti questo cambio radicale ha influito e non poco, ma nel corso degli anni la situazione è poi peggiorata, per portarci all’economia che conosciamo ora, con tutte le difficoltà che essa di propone.

Ad oggi, il costo della vita è troppo alto, mentre i salari sono troppo bassi o meglio, non hanno quel potere d’acquisto che in passato conservavano. Quindi quello che si può fare è riuscire a trovare gli angoli della nostra penisola, dove il costo della vita è ancora sostenibile.

In questo la cara Sicilia sembra ancora offrire delle valide soluzioni e ci sarebbe una città dove anche con soli 700 euro al mese è possibile avere una buona qualità della vita.

Il divario tra nord e sud ancora notevole

La realtà italiana è queste e lo è ormai da troppo tempo. Il divario tra nord e sud è veramente notevole, anche se spesso si cerca di celarlo. Le regioni del nord continuano ad avere un costo della vita molto elevata, con affitti alle stelle e prezzi dei beni di consumo a livelli che spesso mettono in difficoltà cittadini, costretti a compiere dei sacrifici e delle rinunce.

Diversa la situazione al sud, anche se, un costo della vita più basso si associa a una situazione importante di precariato, con i giovani che faticano a trovare lavoro e stipendi veramente troppo bassi. Insomma, sembra proprio un cane che si morde la coda.

In questa città ti bastano 700 euro al mese

Nonostante una prospettiva non sempre rosea, ci sarebbe un comune in cui anche con 700 euro al mese si riesce a vivere bene. Ci si riferisce a Caltanissetta. Il comune siciliano, secondo gli esperti, offrirebbe un costo della vita piuttosto basso, o comunque accessibile per buona parte dei cittadini.

Ridente e affascinante cittadina della Sicilia, sono in molti a decidere di trasferirsi qui per poter godere di prezzi bassi e una qualità della vita migliore. Una sorta di paradiso economico che tutti dovrebbero conoscere e che resta qualcosa di raro in un’Italia difficile da vivere.