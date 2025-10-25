La cassata migliore la mangiate solo qui: le altre sono mediocri imitazioni | File all’uscita dell’autostrada per assaggiarla

Solo in questo posto puoi mangiare la migliore delle cassate, le file per poterla mangiare sono infinite, non fartela scappare.

In Sicilia la cucina è una cosa seria e lo è ancora di più la pasticceria. Ogni singolo pasticciere di quest’isola è in grado di custodire quello che è un trascorso veramente importante, una serie di tradizioni che rendono il territorio in grado di offrire il proprio meglio a tavola.

Tra i dolci simbolo la cassata, con pan di spagna, crema alla ricotta, gocce di cioccolato e pasta di mandorle, un mix veramente gustoso, che esplode in bocca.

Di cassate ne puoi gustare veramente a centinaia, nelle vetrine di Palermo, Catania, Noto, Erice, ma secondo gli esperti solo una è davvero in grado di incarnare la perfezione.

La cassata perfetta sembra essere un risultato veramente straordinario, gli esperti l’hanno eletta, la vogliono assaggiare veramente tutti, perchè è lei l’unica cassata siciliana che tutti dovrebbero veramente assaggiare.

La sfida dei maestri pasticceri siciliani

Ogni anno i maestri pasticceri dell’Isola si contendono un titolo molto più ambito di quello che si possa credere, ovvero quello di miglior cassata siciliana. Il riconoscimento arriva dalla guida 50 Top Italy, una delle più autorevoli nel mondo dell’enogastronomia italiana, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. La competizione non è semplice perchè le cassate vengono giudicate a seconda dell’equilibrio del gusto, qualità delle materie prime e armonia dei sapori, oltre al rispetto della tradizione.

Quello che emerge è che dietro a ogni singolo elemento c’è l’amore per la pasticceria, tra i nomi in gara, figurano alcune delle pasticcerie più celebri dell’isola: Cappello, Costa e Oscar 1965 di Palermo, la storica Maria Grammatico di Erice, l’elegante Caffè Sicilia di Noto e le raffinate creazioni di Palazzolo a Cinisi. Eppure, tra tanta eccellenza, una sola ha saputo mettere d’accordo tutti i giudici, conquistando il primo posto con una cassata che è stata definita “meravigliosamente bilanciata e assolutamente perfetta“.

È lei la cassata perfetta

Nel 2023 la migliore delle cassate veniva preparata a Marineo un piccolo centro in provincia di Palermo, si tratta del dolce che viene preparato dalla Pasticceria Sciampagna, dove il maestro Carmelo Sciampagna ha elevato la tradizione dolciaria a una forma d’arte.

La sua formazione è tra le migliori scuole italiane e le esperienze maturate all’estero, ha portato Sciampagna e la sua cassata a fondere tecnica e cuore, rispettando la tradizione ma donandole una raffinatezza rara. La sua cassata è un capolavoro: cremosa ma leggera, dolce ma equilibrata, profumata di Sicilia in ogni strato.