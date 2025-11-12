Inchiesta su corruzione e appalti pilotati: al via gli interrogatori a Palermo

Sono iniziati al Tribunale di Palermo gli interrogatori di garanzia per otto dei diciotto indagati coinvolti nella maxi-inchiesta per corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Procura di Palermo.

L’indagine, che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per tutti i coinvolti, vede tra gli indagati nomi di rilievo della politica siciliana, tra cui l’ex presidente della Regione e già leader della Democrazia cristiana, Salvatore Cuffaro, il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano, e il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace.

A presiedere gli interrogatori è il gip Carmen Salustro, che ha fissato un calendario serrato: oggi è toccato a Ferdinando Aiello, Giuseppa Di Mauro, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola.

Giovedì 13 novembre, a partire dalle 10, saranno sentiti Saverio Romano, Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro.

Infine, venerdì 14 novembre, alle 9:30, compariranno davanti al giudice Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace e Vito Raso.

L’inchiesta, secondo gli investigatori, avrebbe svelato un sistema di accordi e favori tra politica e imprenditoria per pilotare appalti pubblici e nomine in enti regionali, con l’obiettivo di consolidare un nuovo blocco di potere nell’isola. Gli indagati respingono le accuse e si preparano a difendersi nelle prossime udienze.