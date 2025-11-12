Catania, due fratelli arrestati: in auto uno zaino pieno di droga di ogni tipo

La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli catanesi di 20 e 23 anni, trovati in possesso di uno zaino colmo di sostanze stupefacenti di vario tipo. I due sono stati sorpresi nel quartiere Cibali, durante un controllo della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnata in una delle consuete attività di monitoraggio del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, in particolare lo spaccio di droga.

L’attenzione degli agenti della Seconda Sezione Criminalità straniera e prostituzione è stata attirata dall’atteggiamento sospetto dei due giovani, a bordo di un’auto che procedeva con movimenti incerti. I poliziotti hanno deciso di seguirli, notando che i fratelli, accorgendosi della presenza delle forze dell’ordine, si voltavano ripetutamente nel tentativo di capire se fossero pedinati.

A quel punto gli agenti hanno intimato l’alt e bloccato il veicolo per procedere a un controllo più approfondito. Non appena abbassato il finestrino, gli operatori hanno subito avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’abitacolo. Entrambi i giovani sono stati fatti scendere, e la perquisizione dell’auto ha confermato i sospetti: nascosto sotto il sedile del passeggero è stato rinvenuto uno zaino pieno di droga, già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

All’interno dello zaino gli agenti hanno trovato 95 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 720 grammi, 27 grammi di cocaina suddivisa in altrettanti involucri, e diverse bustine di hashish, wax e olio di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato.

I due fratelli, considerati veri e propri pusher, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.