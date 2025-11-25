Elodie infiamma Messina: sold out al Palarescifina e stasera si replica

Audace, galattica, magnetica ed erotica. Elodie è tutto questo, e lo ha dimostrato ieri sera con uno show che ha letteralmente infiammato il PalaRescifina di Messina. Il sold out della prima data siciliana dell’“Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti e promosso nell’Isola da Giuseppe Rapisarda Management, si è trasformato in un’esperienza totale: sensoriale, performativa e profondamente immersiva. Stasera si replica, sempre al PalaRescifina.

Sul palco, Elodie ha ricordato Ornella Vanoni, nel giorno del suo funerale. «Sono stati giorni complessi – ha detto l’artista, visibilmente commossa – è venuta a mancare una mia amica. Mi ha fatto capire quanto sia importante amarci. Lei mi ha voluto bene per quella che sono e le vorrò bene per tutta la vita».

Lo show si apre con un forte impatto visivo: Elodie e quattro ballerine danno vita a una coreografia immersa nell’acqua, simbolo di trasformazione. Il primo atto, “Audace”, è interamente dedicato ai successi del passato – da Bagno a mezzanotte a Black Nirvana e Guaranà – con un mashup tra Hung Up di Madonna e I Feel Love di Donna Summer, fino a Ok Respira. L’atmosfera è energica: luci arancioni, fumo e messaggi manifesto sui LED accompagnano brani come Odio Amore Chimico, 1 Ora, Di Nuovo, Mi Ami Mi Odi, Cuore Nero, Anche stasera, Yakuza e La coda del Diavolo.

Il secondo atto, “Galattica”, si apre con Ambrosia che introduce una Elodie più intima e riflessiva. In duetto con il proprio alter ego, l’artista offre una toccante interpretazione di Andromeda. L’ingresso del corpo di ballo maschile accompagna poi la virata verso il romanticismo con Vertigine, Niente canzoni d’amore e Pensare male. Le tre coriste amplificano il pathos con una potente esecuzione di Feeling. Una gabbia scenografica introduce il segmento più sensuale: Elodie canta e danza Pop Porno tra luci rosse e LED stroboscopici, preludio al clubtape “Red Light”, ormai cult per la sua fanbase. L’atto continua con Ascendente, Elle, Strobo, Euphoria, Lontano da qui e A fari spenti.

Il terzo atto, “Magnetica”, è un inno alla comunità LGBTQ+, all’inclusione e alla gioia. Elodie interpreta Tutta colpa mia e Due. Sypario si esibisce nella “stanza” che sormonta il main stage e successivamente le drag queen Angel Mcqueen, Naomi Tisdale, Amanda Lewinsky, Jamila Solis, Greta La Medica, Cori Amenta, Bianca La Messa e Ambrosia Fortuna si uniscono a Elodie in un’interpretazione corale di “Dimenticarsi alle 7” che celebra l’uguaglianza: “Make Equality Great Again”.

Lo show esplode nel gran finale con Tribale, Ex e Pazza Musica. Elodie torna al centro della scena circondata dall’intero corpo di ballo. La chiusura è affidata all’irresistibile combinazione di Ciclone e Margarita.