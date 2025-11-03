Droga nascosta nel garage: arrestato 57enne a Catania

Aveva trasformato il garage di casa in un vero e proprio magazzino per conservare chili di droga. Il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Catania, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile antidroga.

I poliziotti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili della Questura hanno concentrato i controlli nel quartiere Nesima, in particolare nelle aree già note per episodi di spaccio. Durante uno di questi servizi, nei pressi di un garage in via Selvosa, i cani-poliziotto “Maui” e “Ares” hanno segnalato con insistenza la presenza di droga all’interno del box.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno quindi rintracciato il proprietario del locale, un 57enne catanese, trovato poco distante nella propria abitazione insieme all’anziana madre. L’uomo, con le chiavi in mano, ha aperto il garage sotto la supervisione dei poliziotti: a quel punto i cani si sono diretti verso un frigorifero, al cui interno è stata rinvenuta una grossa busta di plastica contenente 305 ovuli di marijuana e 5 panetti di hashish, per un totale di circa 4,5 chili di droga.

Gli ovuli, come spiegano gli investigatori, sono spesso utilizzati dai corrieri della droga che li ingeriscono per eludere i controlli e li espellono una volta giunti a destinazione. Tutto il materiale stupefacente è stato sequestrato.

Il 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.