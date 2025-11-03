Operazione interforze ad “alto impatto” nei quartieri Zen 1 e Zen 2 di Palermo

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione interforze nei quartieri “Zen 1” e “Zen 2” di Palermo. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno operando congiuntamente per garantire una capillare presenza sul territorio, attraverso servizi straordinari di vigilanza e controllo.

L’intervento, che rientra nel piano di monitoraggio sistematico già avviato nelle scorse settimane, vede l’impiego di numerosi equipaggi, unità cinofile antisabotaggio e antidroga, e del reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” della Polizia di Stato. In azione anche elicotteri delle forze di polizia, che sorvolano i quartieri fornendo immagini in tempo reale alla sala operativa per coordinare le attività a terra.

L’operazione punta in particolare alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, al controllo di persone e veicoli, e alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza. Attenzione anche alle eventuali irregolarità amministrative legate a licenze e autorizzazioni per le attività commerciali.

L’azione congiunta delle forze dell’ordine conferma l’impegno costante per il ripristino della legalità e della sicurezza nei quartieri più delicati della città, alla luce dei positivi risultati ottenuti nelle precedenti operazioni.