Colonia felina di via Nairobi a Palermo, ennesimo atto vandalico

“Il 22 febbraio scorso insieme all’Assessore al Benessere Animale Fabrizio Ferrandelli avevamo partecipato al presidio organizzato dalla LAV e da altre associazioni animaliste a sostegno della colonia felina di via Nairobi, regolarmente censita e tutelata dalle normative vigenti.

In quella occasione, avevamo voluto affiggere personalmente la targa identificativa della colonia, recante il numero di registrazione e i riferimenti normativi a tutela dei gatti presenti, come segno concreto in favore del benessere animale in città.

Nei giorni scorsi, tuttavia, la targa è stata rimossa da ignoti, dopo una serie di ripetuti atti di sabotaggio e aggressioni ai danni dei gattini della colonia.

Un gesto grave e intollerabile, che offende non solo chi quotidianamente si prende cura degli animali, ma l’intera comunità civile. Insieme a Magda Scalisi, referente locale e provinciale dell’UADA (Un atto d’amore Onlus), abbiamo immediatamente segnalato l’accaduto agli uffici competenti e all’assessore Ferrandelli, chiedendo: la reinstallazione della targa comunale recante il numero identificativo della colonia felina; l’installazione di una telecamera di videosorveglianza nell’area, per prevenire ulteriori atti vandalici e garantire la sicurezza dei volontari e degli animali.

Non possiamo restare indifferenti davanti a episodi di violenza e intimidazione contro chi difende la vita e la dignità degli animali. Abbiamo il dovere di reagire con fermezza, tutelando la legalità e rafforzando i presidi di civiltà in ogni quartiere della città”.

Lo ha dichiarato Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale e componente della terza commissione consiliare.