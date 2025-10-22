Donna segregata e violentata per un mese nel catanese: arrestato un 60enne

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato in flagranza un uomo di 60 anni, accusato di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una donna romena di 44 anni.

La vittima, separata e madre di una bambina di 12 anni, aveva risposto a un’inserzione pubblicata sui social in cui si offriva un posto di lavoro come badante per anziani. Convinta di presentarsi per un colloquio, si era recata a casa dell’uomo, che aveva pubblicato l’annuncio, per conoscere la persona da accudire e definire i dettagli dell’impiego.

Una volta arrivata nell’abitazione, la donna avrebbe però scoperto che non c’era alcun anziano da assistere: l’inserzione era soltanto un pretesto. L’uomo, che viveva da solo in condizioni di degrado, tra lattine di birra abbandonate, avrebbe rivelato il suo vero intento, impedendo alla donna di lasciare la casa. Dopo averle sottratto il telefono cellulare, l’avrebbe rinchiusa e violentata ripetutamente per circa un mese, sottoponendola anche a percosse e minacce.

La svolta è arrivata quando, in un momento di distrazione, l’uomo sarebbe uscito di casa dimenticando il cellulare. La vittima è riuscita così a inviare un messaggio a un’amica, chiedendole di avvertire i carabinieri, prima di cancellare la comunicazione per non destare sospetti.

L’amica ha immediatamente allertato i militari, che si sono recati presso l’abitazione del 60enne. L’uomo, alla loro presenza, avrebbe cercato di giustificarsi sostenendo di vivere con la propria convivente, ma la donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri, confermando i sospetti.

La 44enne è stata trasportata all’ospedale di Caltagirone, dove i medici hanno riscontrato lesioni fisiche e psicologiche compatibili con le violenze subite.

Il 60enne è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.