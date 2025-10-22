Due fratelli arrestati per spaccio e possesso illegale di arma da fuoco

La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli originari di Palma di Montechiaro, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, su disposizione del Questore di Agrigento, dottor Tommaso Palumbo, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio.

Il controllo e la scoperta

Durante un servizio di controllo notturno, i poliziotti hanno fermato un’autovettura con a bordo uno dei due fratelli, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, mentre transitava in una zona periferica poco frequentata.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di eludere il controllo con una manovra repentina, cercando di disfarsi di alcuni involucri gettandoli dal finestrino. Il gesto ha insospettito i poliziotti, che hanno proceduto a una perquisizione accurata del veicolo, rinvenendo due involucri di cellophane contenenti 0,52 grammi di cocaina, nascosti nello sportello lato guida.

La perquisizione in casa

Il comportamento nervoso dell’uomo ha spinto gli agenti ad estendere la perquisizione alla sua abitazione, condivisa con il fratello. Sul terrazzo, all’interno di un frigorifero portatile abilmente occultato, sono stati trovati ventuno involucri di marijuana, per un peso complessivo di 2,19 chilogrammi, oltre a una pistola calibro 7.65 detenuta illegalmente.

La perquisizione è proseguita in un secondo immobile nella disponibilità dei due fratelli, situato nelle vicinanze della loro casa. All’interno di una valigia, gli agenti hanno rinvenuto altri quindici involucri di marijuana per 1,58 chilogrammi, una bottiglia di plastica con 130 grammi della stessa sostanza e 1,4 grammi di hashish.

Il sequestro e gli arresti

Complessivamente, la Polizia di Stato ha sequestrato:

3,9 chilogrammi di marijuana,

1,4 grammi di hashish,

0,52 grammi di cocaina,

una pistola calibro 7.65 detenuta illegalmente.

I due fratelli sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e possesso illegale di arma. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini sono ancora in corso, e si precisa che la responsabilità penale dei soggetti arrestati non è ancora accertata in via definitiva.