Controlli straordinari sull’Etna: Polizia di Stato e Corpo Forestale in azione contro i mezzi a motore nei sentieri del Parco

Operazione congiunta tra Polizia di Stato e Corpo Forestale della Regione Siciliana sui sentieri dell’Etna, su disposizione della Prefettura di Catania, a seguito di un esposto presentato da diverse associazioni ambientaliste impegnate nella tutela del territorio e della fauna.

L’attività, che ha coinvolto i poliziotti della squadra a cavallo della Questura di Catania, gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Corpo Forestale, è stata mirata al rispetto delle norme di fruizione del Parco dell’Etna e alla salvaguardia dei luoghi naturali. Negli ultimi tempi, infatti, era stata segnalata la presenza di quad e motociclette che, sfrecciando ad alta velocità tra i sentieri, mettevano a rischio la sicurezza dei visitatori e l’equilibrio ambientale dell’area protetta.

Queste condotte, oltre a violare i regolamenti del Parco, rappresentano un serio pericolo per l’incolumità di escursionisti, famiglie e turisti che frequentano la zona per attività di trekking, passeggiate e gite naturalistiche.

Durante i controlli, gli operatori hanno individuato e sanzionato diversi soggetti sorpresi alla guida di quad e motociclette all’interno della zona B del Parco dell’Etna, dove la circolazione dei mezzi a motore è vietata. Le verifiche hanno inoltre accertato la regolarità delle coperture assicurative dei veicoli controllati.

Parallelamente, la Polizia Stradale ha predisposto posti di controllo preventivi agli ingressi del Parco, con l’obiettivo di impedire l’accesso ai conducenti non autorizzati e scoraggiare comportamenti illeciti.

Le attività di vigilanza e tutela ambientale proseguiranno nei prossimi giorni, con nuove pattuglie a cavallo della Polizia di Stato e unità del Corpo Forestale impegnate lungo i percorsi naturalistici alle falde del Vulcano.

Un’azione coordinata che mira a proteggere il patrimonio ambientale dell’Etna e a garantire la sicurezza di tutti coloro che scelgono di vivere la montagna nel rispetto delle regole e della natura.