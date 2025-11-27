Concorso in Sicilia, basta un diploma e siete dentro | Avete l’indeterminato subito

La ricerca di personale riguarda la figura di istruttori dei servizi digitali, resta pochissimo tempo: il concorso è aperto fino al 30 novembre 2025

Il Comune di Alcamo, in provincia di Trapani, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di istruttori dei servizi digitali. La selezione è rivolta a diplomati e mira a rafforzare il personale dedicato alla gestione dei sistemi informatici e dei servizi digitali dell’ente. Il bando rappresenta un’importante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione nel settore tecnologico, in un contesto in cui le competenze digitali sono sempre più richieste.

L’istruttore dei servizi digitali svolge mansioni complesse legate alla gestione dei sistemi informatici e delle reti locali. Tra le principali attività vi sono la manutenzione e il ripristino di hardware e software, l’aggiornamento dei programmi secondo standard prestabiliti, la gestione delle configurazioni e l’amministrazione degli utenti e della sicurezza dei sistemi. Il ruolo include anche l’assistenza tecnica agli utenti interni, la conservazione dei dati e la predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi digitali dell’ente.

Possono candidarsi al concorso cittadini italiani o dell’Unione Europea che soddisfino i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, come il godimento dei diritti civili e politici, l’età minima di 18 anni, l’idoneità fisica e l’assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione. Inoltre, è richiesto il possesso di specifici diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo informatico, tecnico o scientifico, compatibili con le funzioni del ruolo.

La selezione dei candidati può prevedere una prova preselettiva in caso di un elevato numero di domande. La valutazione finale comprende la verifica dei titoli e due prove d’esame: una scritta e una orale. La prova scritta può consistere in quiz a risposta chiusa, esercitazioni pratiche o elaborati tecnico-pratici finalizzati a valutare le competenze specifiche richieste dal ruolo. La prova orale prevede un colloquio su materie indicate nel bando e approfondisce la preparazione tecnica e le conoscenze dei candidati.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale inPA entro il 30 novembre 2025. È consigliabile disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni ufficiali con l’ente. L’accesso al portale richiede l’autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS, e alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a 10,33 euro.

Il bando completo è disponibile in formato PDF sul sito del Comune di Alcamo e sul portale inPA. Il documento contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare, compresi i dettagli sulle prove, i criteri di valutazione e i titoli richiesti. La lettura attenta del bando è fondamentale per evitare errori nella presentazione della domanda e per conoscere ogni passaggio dell’iter selettivo.

Aggiornamenti e comunicazioni

Le successive comunicazioni relative al concorso, tra cui date e sedi delle prove, saranno pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso” del sito web del Comune di Alcamo. È importante monitorare regolarmente queste pagine per non perdere informazioni essenziali sull’andamento della selezione e sugli eventuali aggiornamenti.

Per restare aggiornati sui concorsi pubblici attivi e in arrivo, è possibile consultare pagine dedicate, newsletter e canali social come WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook e Instagram. Numerose community online offrono gruppi di studio e consigli pratici per affrontare al meglio le prove. Esistono inoltre guide dettagliate per la registrazione al portale inPA e per la compilazione della domanda, rendendo più semplice e sicura la partecipazione alla selezione.