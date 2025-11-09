Catania, arrestato 30enne per maltrattamenti alla madre e resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni, residente nel quartiere Librino, responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volanti, l’anziana donna sarebbe stata aggredita violentemente dal figlio, che, in preda a un evidente stato di alterazione e probabilmente legato all’uso di droga, avrebbe richiesto ripetutamente denaro. La situazione è degenerata quando l’uomo ha spintonato la madre e le ha sottratto delle monetine, frugando nel borsellino della donna.

Il pronto intervento dei due fratelli della vittima ha impedito conseguenze peggiori: i familiari sono riusciti a bloccare l’uomo immobilizzandolo, fino all’arrivo della Polizia. Gli agenti hanno trovato l’indagato ancora in atteggiamento aggressivo, con insulti e sputi, e hanno dovuto contenerlo anche durante l’accompagnamento in auto.

L’anziana ha raccontato che il figlio era tornato a casa dopo un periodo di detenzione, ma negli ultimi tempi era diventato sempre più violento, con comportamenti legati all’uso quotidiano di alcol e crack. In assenza di denaro, avrebbe rubato soldi e oggetti ai familiari per procurarsi la droga.

Il 30enne è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

La Polizia di Stato sottolinea che la vicenda dimostra l’importanza del pronto intervento dei familiari e delle forze dell’ordine, che hanno scongiurato conseguenze ben più gravi, ricordando al tempo stesso che resta sempre valida la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.