Catania, picchia brutalmente la moglie malata fino a farla svenire: arrestato 34enne

Un 34enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali gravi dopo aver picchiato selvaggiamente la moglie, una 31enne, riducendola in fin di vita. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di martedì scorso all’interno di un esercizio commerciale del centro di Catania.

L’allarme è partito da una telefonata disperata della vittima alla Sala Operativa della Questura, interrotta bruscamente mentre l’uomo si trovava ancora sul posto. Gli agenti, allarmati dalle urla e dal pianto della donna, sono intervenuti immediatamente. Una volta giunti sul luogo, hanno trovato la giovane con il volto tumefatto e una copiosa perdita di sangue alla testa. La vittima, che era riuscita a trascinarsi fino alla porta per aprire, è poi crollata a terra priva di sensi.

I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico, con una prognosi di 45 giorni e condizioni ancora considerate critiche.

In un primo momento la donna, sotto shock, ha tentato di minimizzare l’accaduto, ma grazie alla sensibilità di una poliziotta è riuscita a confidare la verità: era stata colpita con calci, pugni e schiaffi dal marito, che l’aveva anche strattonata per i capelli e sbattuta a terra, nonostante fosse reduce da un intervento chirurgico e affetta da una patologia cronica.

Sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto tracce di sangue e segni di manomissione dell’impianto di videosorveglianza. Nonostante il tentativo dell’aggressore di distruggere l’hard disk, gli investigatori sono riusciti a recuperare le immagini che mostrano le fasi della violenta aggressione.

Dopo aver picchiato la moglie, l’uomo ha persino chiuso la porta dall’esterno, impedendo i soccorsi, e, contattato dalla Polizia, si è vantato dicendo: «Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari» (“Sono il marito, potete venire ad arrestarmi”).

Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nell’abitazione della madre, dove si nascondeva ancora con gli stessi abiti dell’aggressione. Il 34enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno inoltre rivelato che la coppia litigava spesso e che l’uomo, in passato, si sarebbe reso protagonista di altre aggressioni mai denunciate dalla moglie, probabilmente per timore di ritorsioni.