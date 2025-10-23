Un’altra violenta rissa a Palermo: agente scaraventato a terra in via Spinuzza

La Polizia Municipale interviene per sedare una rissa in via Spinuzza e uno degli agenti viene scaraventato a terra. E’ successo nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, attuati in ambito cittadino a contrasto delle attività economiche illecite connesse alla movida.

La zona è la stessa dove ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola alla testa.

All’arrivo degli operatori di Polizia alcuni dei partecipanti alla violenta colluttazione, una ventina di giovani, tutti stranieri, si sono dati alla fuga e uno, nel tentativo concitato di sottrarsi al controllo, si è scaraventato con violenza addosso a uno degli agenti, che è rovinato al suolo, fortunatamente senza riportare lesioni.

Grazie all’ausilio delle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, intervenute in supporto, due giovani sono stati bloccati con forza e successivamente identificati: E. Y. di anni 22 e E. A. di anni 27, entrambi marocchini e pregiudicati con precedenti specifici, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa.