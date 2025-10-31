Catania, colpisce l’ex compagna al volto con una pietra: arrestato 35enne colombiano

Momenti di terrore in via Velo, nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove un 35enne colombiano ha aggredito in strada l’ex compagna, colpendola violentemente al volto con una pietra e provocandole la frattura del naso e un trauma cranico.

L’uomo si è scagliato contro la donna, anche lei di origine colombiana, davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato la Sala Operativa della Polizia di Stato. In pochi minuti, sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volanti, che hanno trovato la vittima con il volto completamente insanguinato e in stato di forte shock.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento urgente del 118, che ha trasferito la donna al Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti medici.

Grazie alla collaborazione di un testimone, i poliziotti sono riusciti a individuare subito l’aggressore, riconosciuto e indicato tra le persone presenti sul luogo. Alcuni passanti avrebbero tentato di intervenire per difendere la donna, cercando di sottrarla alla violenza del compagno.

Secondo una prima ricostruzione, il 35enne l’avrebbe colpita prima con calci e pugni, poi con una pietra raccolta da terra, lasciandola a terra ferita.

Durante i concitati momenti dell’intervento, l’uomo ha tentato nuovamente di avvicinarsi alla vittima, ma è stato bloccato con decisione dagli agenti. Nel tentativo di divincolarsi, ha spinto con una spallata un poliziotto al petto, opponendo una violenta resistenza.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi. Il 35enne è stato arrestato per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del processo per direttissima.