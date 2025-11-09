Cefalù, devasta il B&B dell’ex con una mazza da baseball: arrestato 39enne per maltrattamenti

Momenti di terrore in un B&B di Cefalù, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia. L’intervento dei militari è scattato dopo una drammatica chiamata al numero unico di emergenza 112: la proprietaria della struttura ricettiva segnalava che il suo ex compagno stava distruggendo i locali.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. L’uomo, armato di una mazza da baseball, aveva mandato in frantumi mobili, arredi e suppellettili del B&B, in un gesto di rabbia e ritorsione contro la donna.

Grazie alla prontezza dei militari, la vittima è riuscita a trovare il coraggio di raccontare anni di violenze, minacce e vessazioni, spesso consumate anche davanti ai figli minori. Ha inoltre riferito che l’ex compagno l’aveva minacciata con una pistola illegalmente detenuta.

Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di una pistola a pallini priva del tappo rosso, di una piccola quantità di hashish, di un bilancino di precisione e della mazza da baseball usata nel raid.

L’uomo è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Termini Imerese. Il gip del Tribunale ha poi convalidato l’arresto, disponendo per lui il divieto di dimora nel comune di Cefalù, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Un nuovo episodio di violenza che riporta all’attenzione il dramma sommerso dei maltrattamenti familiari, troppo spesso scoperti solo dopo anni di silenzi e paura.