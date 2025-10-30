Catania: arrestato 29enne per quattro rapine aggravate tra gennaio e febbraio

Su delega della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne catanese, gravemente indiziato di aver commesso quattro rapine aggravate nell’arco di pochi giorni tra gennaio e febbraio. La misura è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura e svolte dalla Sezione Falchi della Squadra Mobile, il giovane avrebbe messo a segno i seguenti episodi: Nel primo episodio, avrebbe avvicinato due giovani in un luogo isolato durante le ore notturne, minacciando uno di loro con un coltello e sottraendogli il telefono cellulare.

Nel secondo episodio, si sarebbe introdotto in una farmacia, minacciando una cassiera con un corpo contundente e rubando circa 120 euro dal fondo cassa. Nel terzo episodio, in un luogo isolato e buio, avrebbe bloccato con violenza una vittima per sottrarle portafoglio e telefono cellulare. Nel quarto episodio, avrebbe afferrato per i capelli una donna e l’avrebbe scaraventata a terra per impossessarsi del suo telefono.

Le indagini si sono basate su dichiarazioni delle vittime e sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi dei fatti. Al termine delle operazioni, l’indagato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.