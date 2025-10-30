Canicattì: fermato con patente falsa sulla SS640, multa di oltre 5mila euro

Gli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì, durante un servizio di vigilanza sulla SS640, hanno fermato un veicolo con a bordo tre persone, due uomini e una donna.

Il conducente, di nazionalità italiana, ha esibito una patente che, seppur ben realizzata, ha subito insospettito gli agenti: il documento presentava fondo sgranato, assenza degli ologrammi di sicurezza, microscrittura poco definita e materiale riconducibile a semplice PVC.

Accertamenti più approfonditi in ufficio hanno confermato i sospetti: l’uomo non era titolare di patente di guida, poiché revocata anni prima dalla Prefettura di Agrigento, e il numero riportato sul documento contraffatto corrispondeva a un’altra patente regolarmente intestata a un soggetto diverso.

La patente falsa è stata sequestrata e l’uomo denunciato per uso di atto falso. Contestualmente è stata elevata una sanzione di 5.100 euro.