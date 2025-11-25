Caronte & Tourist garantisce collegamenti con le Eolie in condizioni meteomarine avverse

La nave Nerea, gioiello green della flotta Caronte & Tourist Isole Minori, onora pienamente il suo nome –”grande nuotatrice”, ispirato alle mitologiche Nereidi – dimostrandosi una certezza per i collegamenti marittimi verso l’arcipelago delle Eolie.

In oltre un anno e mezzo di servizio, la nave ha dimostrato ripetutamente la sua capacità di attraccare nei piccoli moli insulari anche in condizioni meteo estreme. L’ultimo esempio significativo si è verificato lo scorso fine settimana quando, nonostante i forti venti che hanno segnato l’inizio della stagione invernale, Nerea ha garantito ben due collegamenti giornalieri da e verso le isole, sostituendo la nave Pietro Novelli originariamente prevista.

Una scelta frutto della gestione responsabile ed efficiente della flotta da parte dell’azienda, che ha così assicurato continuità nei rifornimenti di beni e nella mobilità dei residenti.

Il merito di queste performance è da attribuire alle caratteristiche idrodinamiche avanzate della Nerea e, in particolare, alle due eliche prodiere da 800 kW che le consentono di ormeggiare in sicurezza anche con vento fino a 45 nodi, insieme a motori potenti e un design sofisticato che ne esaltano agilità e maneggevolezza. A queste caratteristiche si affianca l’impeccabile preparazione tecnica dei comandanti e dell’equipaggio che, con grande senso di responsabilità, si sono prestati al doppio servizio per garantire la continuità del collegamento.

“Per rispondere alle legittime richieste di maggiore certezza dei collegamenti delle comunità isolane, C&T Isole Minori sta facendo concretamente la propria parte”, sottolinea l’Amministratore Delegato, Vincenzo Franza. “Nerea non è solo una nave, ma un modello di come tecnologia, attenzione all’ambiente, investimenti mirati e visione a lungo termine possano trasformare i collegamenti marittimi verso le isole minori, garantendo alle comunità isolane sicurezza, affidabilità e continuità territoriale”

Quello di Nerea è stato un investimento – pari a 50 milioni – cucito sartorialmente sulle esigenze della comunità delle isole eolie. La Nerea oggi rappresenta una pietra miliare per la modernizzazione dello shipping in Italia e un moderno modello di traghetto insulare per il Mediterraneo, come riconosciuto lo scorso aprile dai giudici che l’hanno premiata durante i prestigiosi Shippax Awards.

“Le nuove navi in costruzione e progettazione – come il traghetto Costanza I di Sicilia – stanno già seguendo il paradigma innovativo sviluppato da Caronte & Tourist”, aggiunge Franza. “Ci piace condividere il know-how acquisito in questi anni perché crediamo fermamente che investimenti mirati e comunione di intenti porteranno nelle isole una rottura con il passato nei collegamenti via mare e un’evoluzione senza precedenti per gli anni a venire.”

Tra gli elementi distintivi della Nerea la sua eccezionale ecocompatibilità e sostenibilità ambientale. Il sistema di propulsione ibrido diesel/LNG e batterie, l’innovativo utilizzo di pannelli fotovoltaici e di vernici a base di silicone per lo scafo, insieme a un sistema di gestione energetica all’avanguardia, hanno infatti permesso una significativa riduzione dell’impatto ambientale, con un taglio delle emissioni di CO2 del 45%.