Caro voli in Sicilia, i prezzi dei biglietti aerei salgono fino al 900%

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie aumentano significativamente le tariffe dei biglietti aerei anche sulle tratte a corto e medio raggio. Gli spostamenti nazionali tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio possono costare fino al 900% in più rispetto al prezzo base, con incrementi particolarmente elevati per i collegamenti verso Sicilia e Sardegna.

I voli dai principali scali del Nord Italia verso le due isole maggiori registrano i rincari più consistenti. Il 23 dicembre un volo di sola andata da Milano a Palermo può arrivare a costare 170 euro rispetto ai 17 euro necessari per la stessa tratta a metà gennaio. Per chi viaggia dal 24 dicembre al 6 gennaio, i costi dei biglietti andata e ritorno superano i 400 euro nelle tratte più richieste, raggiungendo punte superiori agli 800 euro per collegamenti come Milano Linate-Catania.

Il caro voli colpisce anche le principali tratte da Roma verso Sicilia e Sardegna. I prezzi per il periodo natalizio risultano fino a nove volte superiori rispetto ai costi minimi applicati nelle date successive alle festività. L’andamento dei prezzi riguarda tutte le compagnie e tende a crescere con la vicinanza delle festività e in base agli orari dei voli.

Non solo il settore aereo registra aumenti significativi. Anche i treni ad alta velocità mostrano tariffe proibitive in prossimità del Natale, con viaggi di andata verso Sud che possono superare i 180 euro da città del Nord. A questo si aggiungono i rialzi dei carburanti, che rendono più costosi gli spostamenti in auto.

Il fenomeno del caro voli rappresenta una forma di pressione economica notevole sui consumatori e continua a suscitare preoccupazione nonostante le segnalazioni delle associazioni dei consumatori e le indagini in corso da parte dell’Antitrust.