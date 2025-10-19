Bonus anno di nascita sboccato, “Portate la carta di identità e vi pagano” | Non dovete fare nulla

Nuovo contributo statale, una misura per i nati da quest’anno in poi, come funziona il bonus e come si attiva

Con la prossima Legge di Bilancio 2026 potrebbe arrivare un nuovo incentivo statale destinato ai genitori dei bambini nati a partire dal 1° gennaio 2026. La misura si inserisce nel pacchetto famiglia della manovra e ha l’obiettivo di sostenere la natalità e di rafforzare le politiche economiche a favore dei più giovani. L’iniziativa, ancora in fase di proposta, mira a garantire un supporto concreto alle famiglie, ispirandosi a modelli già sperimentati a livello locale, come quello del Trentino Alto Adige.

Il contributo non sarà un bonus “a consumo” come l’assegno unico o il bonus bebè, ma un versamento una tantum destinato a un fondo previdenziale complementare intestato al neonato. L’idea è quella di far crescere nel tempo il capitale iniziale, consentendo al minore di ricevere, al compimento della maggiore età, una somma che potrà essere utilizzata come rendita pensionistica o capitale. L’importo esatto non è stato ancora definito, ma secondo le ipotesi potrebbe aggirarsi tra 500 e 1.000 euro, con la possibilità di incrementi grazie ai rendimenti del fondo e ai versamenti aggiuntivi dei genitori o di altri familiari.

L’iniziativa si ispira al modello trentino, dove già esiste la possibilità di aprire un fondo pensione per i nuovi nati e ricevere un contributo pubblico. L’esperienza locale ha dimostrato come un piccolo capitale iniziale possa crescere nel tempo, offrendo una base economica per il futuro dei giovani. La proposta nazionale intende replicare questo meccanismo su scala più ampia, garantendo a tutti i genitori italiani la possibilità di investire sul futuro dei propri figli fin dalla nascita.

L’attivazione del contributo, qualora la misura venga approvata, dovrebbe essere semplice. Basterà registrare il neonato in un fondo pensione tra quelli riconosciuti dalla Covip, l’autorità di vigilanza sui fondi pensione, e aprire il conto a nome del minore. In automatico confluirà il contributo statale. I dettagli operativi verranno definiti dai decreti attuativi che seguiranno l’approvazione della legge, e dovranno chiarire tempi, modalità di iscrizione e criteri di gestione del fondo.

Benefici a lungo termine per i giovani

Il fondo previdenziale complementare potrà accumulare capitale nel tempo, offrendo ai destinatari la possibilità di ricevere una somma significativa al raggiungimento della maggiore età. Si tratta di un approccio volto a costruire una base economica solida per il futuro dei giovani, incentivando al tempo stesso la cultura del risparmio e della previdenza fin dall’infanzia. Questo strumento potrebbe rappresentare un supporto prezioso soprattutto per le famiglie con redditi medio-bassi.

Il nuovo contributo potrebbe affiancarsi ad altri strumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2026, come il rafforzamento dell’assegno unico universale per figli, nuovi bonus fiscali per le famiglie, strumenti per la natalità e incentivi allo smart working familiare. L’obiettivo è creare un pacchetto di misure integrate che sostenga la genitorialità e la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Importanza della misura per le famiglie italiane

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di politiche mirate a contrastare il calo demografico e a garantire maggiore sicurezza economica alle famiglie. Offrendo un sostegno concreto fin dalla nascita dei figli, il governo intende rafforzare la stabilità finanziaria delle nuove generazioni e promuovere un approccio previdenziale a lungo termine. La misura rappresenta quindi un passo strategico verso la tutela dei giovani e il sostegno alla natalità.

Poiché la misura è ancora in fase di proposta, è importante seguire gli aggiornamenti legislativi per conoscere importi definitivi, modalità operative e tempi di attivazione. Gli interessati possono iscriversi a newsletter gratuite o ai canali di informazione ufficiali per ricevere le ultime notizie su questo e altri bonus per famiglie e figli, compresi gli incrementi dell’indennità di congedo parentale previsti dal 2026. Restare aggiornati permetterà di attivare tempestivamente il fondo al momento della nascita dei figli e di sfruttare appieno tutti i vantaggi della misura.