Blitz antidroga nel Ragusano: 13 arresti tra Pozzallo e Ispica, smantellate piazze di spaccio

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei carabinieri della Compagnia di Modica, coordinata dalla Procura di Ragusa, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per traffico di droga e detenzione di armi.

L’operazione, che vede impegnati circa 60 militari, è supportata da un elicottero dell’Arma e da unità cinofile antidroga, e ha interessato in particolare i comuni di Pozzallo e Ispica, località note anche come scenari della serie del Commissario Montalbano, ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal procuratore Francesco Puleio, gli indagati avrebbero gestito una rete di spaccio radicata sul territorio, capace di rifornire un ampio giro di consumatori. Gli investigatori parlano di diverse piazze di spaccio ormai consolidate, che l’operazione di oggi mira a smantellare definitivamente.

Nel corso delle attività investigative, i carabinieri hanno sequestrato cocaina, hashish, armi da fuoco ed esplosivi, elementi che delineano un contesto criminale strutturato e potenzialmente pericoloso.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 al Palazzo di Giustizia di Ragusa, alla presenza del procuratore Puleio e dei vertici provinciali dell’Arma.

L’intervento di oggi rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nel sud-est siciliano, un territorio che, pur legato a una forte tradizione turistica e culturale, continua a essere teatro di importanti operazioni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga.