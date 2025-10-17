Bagheria, crolla una palazzina in pieno centro: nessun ferito

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Bagheria, dove intorno alle 19:00 una palazzina è crollata in via Serradifalco, nei pressi del centro abitato. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, l’edificio era disabitato al momento del cedimento. Per escludere in modo definitivo la presenza di persone sotto le macerie, sono state impiegate anche le unità cinofile dei Vigili del Fuoco. Le ricerche hanno fortunatamente dato esito negativo.

L’intera zona è stata transennata e sottoposta a controlli tecnici per verificare la stabilità degli immobili adiacenti e individuare le cause del crollo, che al momento restano da accertare.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine e il personale del 118, intervenuto in via precauzionale. Non si registrano feriti né dispersi.

Il crollo ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno avvertito un forte boato e sono scesi in strada temendo il peggio. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore per consentire ai tecnici di valutare eventuali rischi strutturali nelle abitazioni limitrofe.