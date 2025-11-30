Allerta gialla in Sicilia: temporali fortissimi su questa zona | Cittadini fate attenzione

Italia nella morsa del maltempo, l’ultima settimana di novembre porta freddo e instabilità anche in Sicilia e forti piogge

L’ultima settimana di novembre si conferma una delle più critiche degli ultimi mesi sul fronte meteorologico. Piogge insistenti, nevicate a bassa quota e un calo drastico delle temperature stanno investendo l’intero Paese. Il nuovo nucleo d’aria polare, trasportato da forti venti di bora, ha raggiunto già nelle scorse ore il Nord-Est, aprendo la strada a una fase di maltempo diffusa che coinvolgerà tutto il Centro-Sud fino al weekend.

Il fronte freddo di origine artica ha fatto il suo ingresso dall’alto Adriatico, dove Venezia è stata tra le prime città a registrare temporali intensi e precipitazioni abbondanti. Le correnti settentrionali hanno portato un crollo delle temperature e un peggioramento rapido delle condizioni atmosferiche. In Umbria si sono verificate nevicate a bassa quota, mentre nelle aree appenniniche si sono scatenate vere e proprie bufere, segnale di un inverno che sta iniziando con largo anticipo.

Tra le regioni più colpite c’è la Campania, alle prese con una situazione ormai critica. Le piogge torrenziali cadute senza tregua negli ultimi undici giorni hanno generato frane, smottamenti e scenari di pericolo diffuso. Le autorità locali continuano a monitorare versanti instabili e corsi d’acqua in piena, mentre si registrano danni e disagi in diversi comuni. L’arrivo di nuove precipitazioni non fa che aumentare la preoccupazione per una regione già messa a dura prova.

Il nuovo ciclone che ha raggiunto l’Italia si sta rapidamente spostando verso le regioni centro-meridionali. Questo movimento richiama aria ancora più fredda dall’Europa centrale, alimentando instabilità e fenomeni intensi. Le prossime 72 ore saranno decisive, con piogge, temporali e nevicate che continueranno a interessare gran parte del territorio. Si prevede che la fase più intensa si verificherà tra giovedì e venerdì, quando le temperature toccheranno valori particolarmente bassi per il periodo.

Sicilia: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

La neve tornerà protagonista non solo sulle alture, ma anche a quote relativamente basse. Tra Marche, Umbria e Abruzzo i fiocchi potrebbero scendere fino ai 700 metri, mentre in Molise, Campania e Puglia settentrionale la quota neve si attesterà intorno agli 800 metri. In Calabria e Sicilia il limite sarà leggermente più alto, ma comunque contenuto tra i 1000 e i 1200 metri. Gli accumuli previsti saranno consistenti, soprattutto nelle aree interne appenniniche, dove si attendono giornate molto difficili dal punto di vista della viabilità e della sicurezza.

Anche la Sicilia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato per giovedì 27 novembre un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il bollettino prevede precipitazioni sparse, rovesci e temporali più frequenti nelle zone centro-settentrionali. Le temperature subiranno un ulteriore calo e i mari saranno molto mossi, con possibili disagi nei collegamenti marittimi, soprattutto verso le isole minori.

Un Paese diviso tra piogge, temporali e vento forte

Il quadro meteorologico appare fortemente instabile e in continua evoluzione. Al Nord prevalgono vento freddo e nevicate intermittenti, mentre il Centro-Sud deve fare i conti con piogge diffuse e temporali talvolta violenti. Il vento rappresenta un ulteriore elemento critico, con raffiche che, soprattutto sulle coste adriatiche e ioniche, potrebbero raggiungere intensità elevate. La combinazione di freddo, pioggia e neve aumenta il rischio di criticità idrogeologiche.

Le prossime giornate saranno fondamentali per valutare l’impatto complessivo di questa nuova ondata di maltempo. Secondo le previsioni, un miglioramento più significativo è atteso solo tra sabato pomeriggio e domenica, quando il ciclone si allontanerà gradualmente dal Mediterraneo. Nel frattempo, resta alta l’attenzione in tutte le regioni più esposte, con l’invito alla popolazione a seguire gli aggiornamenti meteorologici e le indicazioni della Protezione Civile.