All’ I.T.S.T. ”Vittorio Emanuele III” gli studenti incontrano Betty C., autrice emergente del libro “Loop Out. Diario di un’adolescente in fuga”

Serve la fuga per colmare quel vuoto esistenziale che alberga nell’animo di molti giovani, portandoli a conoscere il mondo delle sostanze stupefacenti? Se ne parlerà alle 9 di mercoledì 3 dicembre all’ I.T.S.T. ”Vittorio Emanuele III” di via Duca della Verdura 48, a Palermo, dove verrà presentato “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di un’adolescente in fuga” (Mediter Italia edizioni), libro di Betty C., giovane autrice esordiente, che racconterà la sua storia agli studenti dell’Istituto ospitante.

Un libro la cui foto di copertina è di Shobha e la postfazione di Victor Matteucci.

A portare i saluti sarà il dirigente scolastico, prof.re Carmelo Ciringione, al quale seguirà l’introduzione alla giornata della prof.ssa Antonella Sannasardo, funzione strumentale dell’educazione civica e della legalità. Dialogheranno con l’autrice l’operatore sociale, Nino Rocca, e la giornalista Gilda Sciortino.