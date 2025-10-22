Al postino spara sempre due volte, la compagnia “Pensieri Riflessi” porta in scena il tema della follia
Domenica 26 ottobre alle 18.30 inizio di stagione “esplosivo” al Teatro Sipario Blu di Catania con la pièce brillante sul modello inglese: equivoci e risate per raccontare la pazzia in modo leggero e scherzoso.
La compagnia teatrale Pensieri Riflessi torna sul palcoscenico del Teatro Sipario Blu di Via F. Ventorino a Catania. Ad inaugurare la nuova stagione 2025-2026, domenica 26 ottobre alle 18.30, sarà Al postino spara sempre due volte. Una pièce brillante sul modello inglese fatta di equivoci e risate, movimento, entrate e uscite di scena. A differenza di Oscar, un fidanzato per due figlie, portata in scena l’anno scorso, in questo nuovo spettacolo protagonista assoluto sarà la confusione a tutto spiano: tanti personaggi presenti contemporaneamente in scena e non più personaggi che a turno ruotano attorno ad un unico protagonista.
Al postino spara sempre due volte non ha un autore preciso perché è un’opera tratta da una serie di gag inglesi. La storia inizia con la decisione, presa da due castellani, di aprire il castello al pubblico per fare soldi. A rovinare i piani ci penseranno due loschi individui che si introdurranno nel castello per cercare vendetta. A complicare ulteriormente la situazione, infine, anche una guida turistica, un’orda di bambini e una cameriera nevrotica ma innamorata dell’amore. A contare non è tanto la trama, quanto la comicità creata da atmosfere e situazioni anomale e divertenti che si snodano attraverso azioni sceniche veloci e d’impatto.
“Inizia per noi una nuova stagione – dichiara il Direttore Artistico, Paola Marchese – l’undicesima per la nostra compagnia. Siamo carichi ed emozionati”. Per i suoi spettatori, la compagnia Pensieri Riflessi ha scelto quest’anno opere non famose ma molto particolari. “Tranne l’ultima – aggiunge Marchese– che è molto nota e con la quale intendiamo coccolare il nostro pubblico e regalare un finale di stagione originale. Il fil rouge che tiene insieme tutte le opere è rappresentato dalla follia, un sottofondo costante di stranezze e pazzia che assume man mano sembianze diverse. Nella prima opera, il tema è sviluppato in modo leggero, scherzoso e divertente: i protagonisti sono tutti un po’ sopra le righe, bizzarri ai limiti del ridicolo. Una sorta di compagine delirante e fuori dagli schemi. Gli spettacoli successivi evolveranno sulla stessa tematica ma in chiave più seria e riflessiva. Poi chiuderemo di nuovo col sorriso”.
Al postino spara sempre due volte, regia di Paola Marchese. Con: Flavia Angioni, Giovanna Arnone, Alessandro Caruso, Daniele Marchese, David Marchese, Federica Motta, Paola Marchese, Alberto Pulvirenti, Marcello Marchese, Fabio Tringali e Silvana Zappalà.
Turno unico domenica 26 ottobre ore 18.30
Biglietto intero € 12,00. Ridotto fino a 12 anni € 8,00. Prezzo promozionale per i soci Avis.
Abbonamento a tutti e quattro gli spettacoli della stagione € 40
Ridotto bambini fino ai 12 anni € 20,00.
Ridotto soci Avis € 25,00.
Promozioni speciali per famiglie e abbonati della stagione teatrale precedente.
Per info e prenotazioni: 339/7743089 – 349/7864919 – pensieririflessi@live.it