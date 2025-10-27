Zona rossa a Palermo, accoltellato un 35enne in via Chiavettieri

Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte tra venerdì e sabato con due coltellate nel centro di Palermo, in via Chiavettieri, una delle cosiddette zone rosse individuate dal prefetto per prevenire nuovi episodi di violenza come quello che, nei giorni scorsi, ha portato alla morte di Paolo Taormina.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe degenerata fino all’aggressione: uno dei fendenti ha colpito la vittima dietro al collo, l’altro al braccio. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia, dove si trova ricoverato ma non in gravi condizioni.

L’aggressore, che avrebbe la stessa età del ferito, sarebbe già stato identificato dalla polizia. Subito dopo l’accoltellamento, nella zona si è scatenato il panico, con la fuga dei presenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. L’episodio è avvenuto proprio nell’area sottoposta a maggiori controlli nell’ambito del piano di sicurezza “Alto Impatto” e del “Controllo integrato del territorio”.

In una nota, la Questura di Palermo ha ricordato che “nel corso degli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio, collegati ai protocolli di sicurezza”, con l’obiettivo di “accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini e garantire una presenza visibile e concreta sul territorio”.

Nei controlli, che hanno interessato ampie zone della movida cittadina — da piazza Olivella e via Spinuzza alla Vucciria, da piazza Sant’Anna fino all’area della stazione centrale — sono impegnate in sinergia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Negli ultimi tre giorni, sono state identificate 660 persone, di cui 85 con precedenti di polizia.